Вместе с тем, в Послании стоит также цель - развитие человеческого капитала. Однако в основных секторах, которые этим занимаются, столкнулись с не менее острой проблемой зарегулированности, избыточной отчетности и необоснованного контроля. Наша фракция уже поднимала вопрос о положении учителей, которые вынуждены большую часть времени тратить на деятельность, не связанную с преподаванием. В аналогичной ситуации сейчас находятся и врачи. Вместо своей основной работы по оказанию образовательных и медицинских услуг населению, педагоги и медики занимаются оказанием услуг вышестоящим государственным структурам. Вместо развития человеческого капитала и личностного роста они вынужденно тратят время и силы на взаимодействие с бюрократическим аппаратом. При этом отчетность и проверочные процедуры не систематизированы и зачастую формируются на местном уровне. Все это снижает эффективность труда работников образования и здравоохранения, тем самым приводя к нерациональному расходованию бюджетных средств в масштабах всего государства. В то же время, как мы видим, избыточный контроль и отчетность не приводят к защищенности прав потребителей образовательных и медицинских услуг, а напротив, они влияют на снижение их качества. Растущее количество жалоб от населения являются тому ярким подтверждением. Таким образом, существующая система анализа и внутреннего контроля деятельности гражданской службы не отвечает интересам ни населения, ни медицинского и преподавательского персонала, и ориентирована лишь на интересы руководства государственных органов и организаций. Эти вопросы неоднократно поднимались, и, как показывает практика, они не могут быть разрешены на внутриведомственном уровне. В настоящее время кардинально реформируется контрольно-надзорная деятельность в отношении частного предпринимательства. Полагаем, что гражданская служба, которая вносит не меньший вклад в социально-экономическое развитие, нуждается в аналогичном системном подходе и глубоких преобразованиях. Считаем, что назрела необходимость систематизировать и регламентировать отчетность и проверочные процедуры в отношении гражданских служащих, в частности, определить четкий перечень обязательных отчетных документов и условия исполнения гражданскими служащими несвойственных им функций.

С уважением, Депутаты фракции «Народные коммунисты» А. Конуров Ж. Ахметбеков Г. Баймаханова Т. Сыздыков М. Магеррамов И. Смирнова

