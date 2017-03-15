КНПК обратилась к премьер-министру Сагинтаеву с просьбой регламентировать проверки служащих
В своем Послании народу Президент Казахстана поставил задачу по фронтальному снижению всех видов издержек для бизнеса, его дерегулированию. Хотя в этой сфере еще остается немало вопросов, но многое уже сделано.
Вместе с тем, в Послании стоит также цель - развитие человеческого капитала. Однако в основных секторах, которые этим занимаются, столкнулись с не менее острой проблемой зарегулированности, избыточной отчетности и необоснованного контроля.
Наша фракция уже поднимала вопрос о положении учителей, которые вынуждены большую часть времени тратить на деятельность, не связанную с преподаванием. В аналогичной ситуации сейчас находятся и врачи.
Вместо своей основной работы по оказанию образовательных и медицинских услуг населению, педагоги и медики занимаются оказанием услуг вышестоящим государственным структурам. Вместо развития человеческого капитала и личностного роста они вынужденно тратят время и силы на взаимодействие с бюрократическим аппаратом. При этом отчетность и проверочные процедуры не систематизированы и зачастую формируются на местном уровне.
Все это снижает эффективность труда работников образования и здравоохранения, тем самым приводя к нерациональному расходованию бюджетных средств в масштабах всего государства.
В то же время, как мы видим, избыточный контроль и отчетность не приводят к защищенности прав потребителей образовательных и медицинских услуг, а напротив, они влияют на снижение их качества. Растущее количество жалоб от населения являются тому ярким подтверждением.
Таким образом, существующая система анализа и внутреннего контроля деятельности гражданской службы не отвечает интересам ни населения, ни медицинского и преподавательского персонала, и ориентирована лишь на интересы руководства государственных органов и организаций.
Эти вопросы неоднократно поднимались, и, как показывает практика, они не могут быть разрешены на внутриведомственном уровне.
В настоящее время кардинально реформируется контрольно-надзорная деятельность в отношении частного предпринимательства. Полагаем, что гражданская служба, которая вносит не меньший вклад в социально-экономическое развитие, нуждается в аналогичном системном подходе и глубоких преобразованиях.
Считаем, что назрела необходимость систематизировать и регламентировать отчетность и проверочные процедуры в отношении гражданских служащих, в частности, определить четкий перечень обязательных отчетных документов и условия исполнения гражданскими служащими несвойственных им функций.
С уважением, Депутаты фракции «Народные коммунисты»
А. Конуров
Ж. Ахметбеков
Г. Баймаханова
Т. Сыздыков
М. Магеррамов
И. Смирнова
