Игры, конкурсы и праздничный концерт прошли в одном из торговых центров Атырау 14 марта. Организаторами мероприятий выступил Молодежный ресурсный центр и волонтеры общественного фонда "Журектен Журекке".- В течение всего вечера мы угощали жителей города баурсаками, и даже устроили конкурс на скорость по их поеданию. В соревнованиях принимали участие взрослые и дети. На скорость участники должны были съесть за 1 минуту максимальное количество баурсаков, - рассказывает директор молодежного ресурсного центра Рафхат БОЗБАЛИЕВ.Стоить отметить, что представители молодежи одними из первых поздравили горожан с началом весеннего праздника. - По многовековой традиции у казахов молодежь в этот значимый день должна первой проявлять уважение к старшим, показывая пример подрастающему поколению, вот и мы решили одними из первых поздравить жителей Атырау с этим замечательным праздником, - рассказывает Рафхат БОЗБАЛИЕВ. Напомним, что 14 марта, казахстанцы отмечают праздник, который называется «Көрісу» (буквальный перевод – «свидеться»). В этот день люди навещают друг друга, при встрече непременно здороваются за руку и говорят: «С прошедшим годом!». Старинный обычай сохранился только в западных регионах Казахстана.