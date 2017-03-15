Молодежные активисты и волонтеры Атырау устроили праздник в честь Көрісу күні, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 17353461_1812774469046640_758054203983925276_n Игры, конкурсы и праздничный концерт прошли в одном из торговых центров Атырау 14 марта. Организаторами мероприятий выступил Молодежный ресурсный центр и волонтеры общественного фонда "Журектен Журекке". IMG_1376 - В течение всего вечера мы угощали жителей города баурсаками, и даже устроили конкурс на скорость по их поеданию. В соревнованиях принимали участие взрослые и дети. На скорость участники должны были съесть за 1 минуту максимальное количество баурсаков, - рассказывает директор молодежного ресурсного центра Рафхат  БОЗБАЛИЕВ. IMG_1391 Стоить отметить, что представители молодежи одними из первых поздравили горожан с началом весеннего праздника. - По многовековой традиции у казахов молодежь в этот значимый день должна первой проявлять  уважение к старшим, показывая пример подрастающему поколению, вот и мы решили одними из первых поздравить жителей Атырау с этим замечательным праздником, - рассказывает Рафхат БОЗБАЛИЕВ. Напомним, что 14 марта, казахстанцы отмечают праздник, который называется «Көрісу» (буквальный перевод – «свидеться»). В этот день люди навещают друг друга, при встрече непременно здороваются за руку и говорят: «С прошедшим годом!». Старинный обычай сохранился только в западных регионах Казахстана. 17309201_1812774672379953_8397097705854781268_n Камилла МАЛИК