В Уральске кражи в общественных местах остаются одним из самых распространенных видов преступления. В основном, так называемые карманники крадут сотовые телефоны и кошельки. В полиции сообщают, что работа по предотвращению краж в общественных местах ведется постоянно. В целях профилактики полицейские раздают на улицах города людям памятки, а также клеят их в автобусах. Помимо этого в ноябре 2016 года в прокуратуре было проведено совещание, на котором перевозчикам было рекомендовано установить в автобусах камеры видеонаблюдения, однако пока это сделать невозможно. - Сегодня перевозчики не имеют средств на установку видеокамер, в связи с низкими тарифами. Этот вопрос рассматривается совместно с акиматом и уполномоченными органами, думаю, что он решится, поскольку такие технические средства помогают раскрытию преступления, - говорит старший прокурор отдела прокуратуры Уральска Дархан ШЕКЕЕВ. Сегодня в Уральске продолжается работа по установке видеокамер на остановочных павильонах. Они действительно помогают запечатлеть преступника и наказать по закону. Одна из таких видеозаписей была сделана на остановке «Школьник». На ней отчетливо видно, как молодой человек с пакетом в руках сначала стоит, а как только подъезжает автобус, он сливается с пассажирами и вытаскивает из сумки молодой девушки мобильный телефон, кидает его в пакет и скрывается. 7glE1m376Vs - На сегодняшний день в области на учете состоят 60 лиц, ранее привлекавшиеся за карманные кражи. С начала года было привлечено к уголовной ответственности 10 воров-карманников. Полиция не дремлет, работа по борьбе с ворами будет вестись, - сообщил первый заместитель начальника УВД г. Уральск Нурлан БИСЕНОВ.