По такой легенде прошли военно-тактические учения подразделений регионального командования "Запад", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". IMG_7013-15-03-17-09-41 К месту скопления террористов срочно были стянуты силовые структуры. Военнослужащие отрабатывают на практике различные варианты внештатных ситуаций. В учениях, помимо подразделений Регионального командования «Запад», задействованы сотрудники областного департаментов Комитета национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций. IMG_7003-15-03-17-09-41 Согласно сценарию, часть уцелевших боевиков переправившись через реку Урал, закрепилась в одном из брошенных детских лагерей. Здесь они скрылись в двух зданиях, оборудовав огневые точки и заминировав подходы. К  месту были переброшены два войсковых подразделения. В задачу одного из них входило блокирование населенного пункта, в задачу второго - штурм зданий. IMG_6989-15-03-17-09-41 Команда и рота специального назначения при поддержке трех бронемашин "Арлан" начала штурм зданий. На несколько минут раздается череда выстрелов, взрывы гранат Место штурма заволакивает дымом. Группа спецназа врывается в здание, несколько минут боя, и с другой стороны уцелевшие боевики пытаются прорваться к реке. Здесь их поджидают бойцы спецназа и крупнокалиберный пулемет бронемашины. Боевики уничтожены. армия учения спецназ (март) 3 По словам руководства регионального командования "Запад",  подобные учения проводятся регулярно. При этом сегодняшние учения уже мало похожи на те, которые проводились еще несколько лет назад. Реалии диктуют свои условия, и одной лишь "классикой" тактических действий не обойтись. Современные отработки действий максимально приближены к боевым, отрабатываются все возможные нюансы и случайности, которые могут возникнуть во время подобных операций. Некоторые из вводных даются уже после начала штурма, то есть применяется элемент неожиданности. IMG_6996-15-03-17-09-41 Как отметил начальник штаба РгК «Запад» полковник Нурлан АЛДИЯРОВ, современная военно-политическая обстановка в мире, в частности на ближнем востоке и Сирии показывает, что основная часть современных боевых действий происходит в населенных пунктах. Поэтому замысел этих учений был нацелен на отработку действий спецназа именно в условиях населенного пункта. Бойцы справились с поставленной задачей, считает он. армия учения спецназ (март) 1 Тактические мероприятия стартовали 13 марта, сегодня - последний день учений. Тренировки проводятся на двух площадках - на учебном полигоне «Карабатан» и территории бывшего детского лагеря отдыха в поселке Алмалы. Впервые в учениях использовали отечественные бронемашины «Арлан». армия учения спецназ (март) 2 Ерлан ОМАРОВ