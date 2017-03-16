К месту скопления террористов срочно были стянуты силовые структуры. Военнослужащие отрабатывают на практике различные варианты внештатных ситуаций. В учениях, помимо подразделений Регионального командования «Запад», задействованы сотрудники областного департаментов Комитета национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций.Согласно сценарию, часть уцелевших боевиков переправившись через реку Урал, закрепилась в одном из брошенных детских лагерей. Здесь они скрылись в двух зданиях, оборудовав огневые точки и заминировав подходы. К месту были переброшены два войсковых подразделения. В задачу одного из них входило блокирование населенного пункта, в задачу второго - штурм зданий.Команда и рота специального назначения при поддержке трех бронемашин "Арлан" начала штурм зданий. На несколько минут раздается череда выстрелов, взрывы гранат Место штурма заволакивает дымом. Группа спецназа врывается в здание, несколько минут боя, и с другой стороны уцелевшие боевики пытаются прорваться к реке. Здесь их поджидают бойцы спецназа и крупнокалиберный пулемет бронемашины. Боевики уничтожены.По словам руководства регионального командования "Запад", подобные учения проводятся регулярно. При этом сегодняшние учения уже мало похожи на те, которые проводились еще несколько лет назад. Реалии диктуют свои условия, и одной лишь "классикой" тактических действий не обойтись. Современные отработки действий максимально приближены к боевым, отрабатываются все возможные нюансы и случайности, которые могут возникнуть во время подобных операций. Некоторые из вводных даются уже после начала штурма, то есть применяется элемент неожиданности.Как отметил начальник штаба РгК «Запад» полковник Нурлан АЛДИЯРОВ, современная военно-политическая обстановка в мире, в частности на ближнем востоке и Сирии показывает, что основная часть современных боевых действий происходит в населенных пунктах. Поэтому замысел этих учений был нацелен на отработку действий спецназа именно в условиях населенного пункта. Бойцы справились с поставленной задачей, считает он.Тактические мероприятия стартовали 13 марта, сегодня - последний день учений. Тренировки проводятся на двух площадках - на учебном полигоне «Карабатан» и территории бывшего детского лагеря отдыха в поселке Алмалы. Впервые в учениях использовали отечественные бронемашины «Арлан».