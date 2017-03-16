Сотрудники колонии отмечают, что предприниматели создали уже 8 производств, на которых занято 133 человека. - Всего в колонии содержится 420 осужденных. Многие из них хотят трудоустроиться. Несмотря на тесноту в наших помещениях, мы смогли создать сварочное производство, столярный цех, цех по производству пластиковых окон, - заявил заместитель начальника РУ-170/3 Василий ВИЗГАЛИН. Один из тех, кто создал производство в колонии строгого режима, Азамат КУАНЫШКАЛИЕВ. Под его началом работают 10 осужденных. - С меня не берут арендную плату. Мои работники изготавливают бесики, сундуки, швейные изделия. Все это реализуется в специальных магазинах. Ребята очень трудолюбивые и работают как говорится "с огоньком", - отметил предприниматель. Осужденные отмечают, что работа помогает им гасить судебные иски. Да и время отбывания наказания проходит быстрее. - Я вижу результат своего труда. У нас был заказ на пошив спецодежды. В месяц получали порядка 50 тысяч тенге. Я уже погасил иски. Сейчас заработанные деньги трачу на продукты, - говорит осужденный Сергей ФЕДЮКИН. В планах руководства колонии увеличить количество производств и расширить ассортимент выпускаемой продукции.