В Уральске начался судебный процесс над экс-главой управления физической культуры и спорта ЗКО Тимуром ШАЯХМЕТОВЫМ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" В телефонном разговоре с одним и старших тренеров школы олимпийского резерва Равилем ЖАЛЕЛОВЫМ, Акжан ИШАНОВ жалуется, что с приходом нового начальника работать ему стало труднее. - Всю кровь высосали. То один приходит, то второй, - зачитал расшифровку разговора Ишанова адвокат подсудимого Саян ЖУНИСБАЕВ. Собеседник Ишанова Равиль ЖАЛЕЛОВ выступил в ходе судебного процесса как свидетель и пояснил, что ранее уже писал в антикоррупционную службу заявление на Шаяхметова и директора областной спортивной школы, которые создали преступную схему и требовали деньги, выделенные на сборы и соревнования. - Я только один раз отдал 200 тысяч из выделенных денег. Все сдавали, потому что боялись потерять работу, - заявил тренер Равиль ЖАЛЕЛОВ. Еще один тренер Владимир ШКИРМАН рассказал, что осенью ему на учебно-тренировочные сборы перечислили 694 тысячи тенге. На эти деньги он должен был купить необходимые для спортсменов препараты. Однако Ишанов ему сказал, что 40% от суммы надо отдать. - Я отдал. А потом сдавал авансовый отчет только на 350 тысяч тенге. Бухгалтер вопросов не задавал, так как знал, что пол суммы я отдал. Я еще тогда подумал, что если начнутся проблемы, придется брать кредит и возмещать эти 340 тысяч, которые я отдал Акжану ИШАНОВУ, - сказал Владимир ШКИРМАН. - Вообще раньше мы не отдавали деньги. А в этот раз, когда потребовали, я побоялся, что потом моих спортсменов вообще никуда больше не отправят, поэтому и отдал деньги. Стоит отметить, что не все свидетели подтвердили, что Ишанов сообщал им о том, что собранные средства идут именно Шаяхметову. Напомним, бывшего главу облспорта ЗКО Тимура ШАЯХМЕТОВА 14 декабря 2016 года задержали сотрудники антикоррупционной службы. Как выяснилось уже в суде, Тимур ШАЯХМЕТОВ через бывшего руководителя отдела управления спорта Акжана ИШАНОВА собирал деньги с директоров всех спортшкол области и старших тренеров, якобы для сдачи годового отчета в Астане. При этом удалось собрать около 2 млн тенге, которые были отданы Шаяхметову.