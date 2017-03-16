Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам главного специалиста Малика ДАУЛЕТЬЯРОВА, с 23 марта по 1 мая 2017 года на автодорогах республиканского значения вводится ограничение движения автомашин с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн. - Ограничение не распространяется на автотранспортные средства, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров в соответствии с международными соглашениями, проводящие мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, перевозящих гуманитарную помощь пострадавшим, продуктов питания, пассажиров и багажа, медикаментов, а также транспорта, который занят в дорожно-строительных работах, - пояснил главный специалист РГУ "Инспекция транспортного контроля ЗКО" Малик ДАУЛЕТЬЯРОВ. Инспекция транспортного контроля осуществляет контроль на дорогах общего пользования республиканского значения и выдает разрешения на проезд с учетом вводимых ограничений. В случае нарушения применяются нормы кодекса административного правонарушения, то есть назначается штраф. Сумма штрафа будет зависеть от того, кем является нарушитель: физическим лицом или юридическим; субъектом малого, среднего или крупного предпринимательства.