В рамках нового многоэтапного проекта каждый сотрудник компании сможет предложить свою идею на суд жюри. Программа рассчитана также и на внешнюю аудиторию. В отдельном хакатоне примут участие студенческие команды IT-вузов Алматы и уже существующие стартап-команды с проектами, созвучными задачам компании. Участники не ограничены в выборе проектов и могут представлять любую идею. При этом наиболее перспективными направлениями работы являются: «умный дом», Smart City solutions, mHealth, чат-боты, m-commerce, «мобильные финансы» и другие. Запуск новой программы Hackathon Digital Baiga комментирует Главный исполнительный директор Beeline Казахстан Олександр Комаров: «Инновационные марафоны становятся популярными в крупных корпорациях. Это актуально и для Beeline, ведь мы сейчас в процессе трансформации из телеком оператора в ведущего провайдера цифровых услуг. Поэтому мы запустили Hackathon – лабораторию по разработке digital-решений и сервисов, которые нужны Beeline. Мы обратились в разные функции и собрали более 35 заявок. Любой сотрудник может предложить идею и реализовать ее в виде рабочего прототипа. Победители имеют массу преимуществ, в том числе поддержку менеджмента компании. А компания получит срез решений для новых перспективных продуктов. Для внешних же участников это возможность претворить в жизнь свою идею, получив экспертизу и помощь крупной компании». После окончания приема заявок, специальная комиссия отберет наиболее перспективные предложения по критериям актуальности, потенциала идеи, digital-ориентированности. Далее команды получат возможность пройти начальный шестинедельный курс обучения по программированию, мобильной и веб-разработке, методологии создания digital-продуктов, а также поучаствовать в мастер-классах. По окончании обучения конкурсанты сделают прототип своими руками, веб-сайт средней сложности или легкое мобильное приложение. Все это при поддержке со стороны менторов различных подразделений компании. Второй этап - непосредственно двухдневный марафон разработок. В первый день команды должны превратить свою идею в рабочее решение. На второй день команды представят свои прототипы жюри, которое выберет победителя. Команда-победитель получает возможность представить Казахстан на глобальном международном конкурсе инновационных идей Digithon Eurasia, который пройдет в Ереване (Армения) летом 2017 года.