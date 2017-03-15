Как рассказал директор строительной фирмы "Альтаир" Сергей ПОТИЧЕНКО, начался снос старой школы, которая была признана аварийной. - То, что она аварийная, мы в этом убедились сами: как только начали разбирать спортивный зал, потолок обрушился. На этом месте будет возведена современная школа по индивидуальному проекту, на 300 мест. Школа будет просторная, четырехэтажная. Также предусмотрена спортивная площадка с современным покрытием. Будет сделана парковка. Очень большой объем работы по переносу коммунальных сетей, сейчас весь школьный двор в сетях. Они будут вынесены за территорию школы, - пояснил Сергей ПОТИЧЕНКО. По словам директора строительной фирмы "Альтаир", объект новой школы переходящий и рассчитан на 18 месяцев строительства. - Но мы планируем в декабре сдать объект. На демонтаже школы работает 8 единиц техники и 40 работников. Во время основного строительства будет задействовано не менее 100 человек. Будем привлекать с биржи до 20% работников, - отметил Сергей ПОТИЧЕНКО. Как рассказал аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ, проект строительства школы стоит 950 миллионов тенге. - Мы два года не могли найти денег на этот проект, - сказал Алтай КУЛЬГИНОВ. Кроме того, аким области поручил градоначальнику Нариману ТУРЕГАЛИЕВУ подготовить проект на строительство дорог в районе второго рабочего поселка. - Как только закончится строительство школы, нужно будет делать дороги, ведь модернизация подразумевает комплексное строительство, - пояснил Алтай КУЛЬГИНОВ. Стоит отметить, что основная часть материалов, из которых будет построена новая школы, местных производителей.