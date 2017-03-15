Городская школа №4 была построена в 1956 году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". snos shkoly (2) Как рассказал директор строительной фирмы "Альтаир" Сергей ПОТИЧЕНКО, начался снос старой школы, которая была признана аварийной. - То, что она аварийная, мы в этом убедились сами: как только начали разбирать спортивный зал, потолок обрушился. На этом месте будет возведена современная школа по индивидуальному проекту, на 300 мест. Школа будет просторная, четырехэтажная. Также предусмотрена спортивная площадка с современным покрытием. Будет сделана парковка. Очень большой объем работы по переносу коммунальных сетей, сейчас весь школьный двор в сетях. Они будут вынесены за территорию школы, - пояснил Сергей ПОТИЧЕНКО. По словам директора строительной фирмы "Альтаир", объект новой школы переходящий и рассчитан на 18 месяцев строительства. - Но мы планируем в декабре сдать объект. На демонтаже школы работает 8 единиц техники и 40 работников. Во время основного строительства будет задействовано не менее 100 человек. Будем привлекать с биржи до 20% работников, - отметил  Сергей ПОТИЧЕНКО. Как рассказал аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ, проект строительства школы стоит 950 миллионов тенге. - Мы два года не могли найти денег на этот проект, - сказал  Алтай КУЛЬГИНОВ. Кроме того, аким области поручил градоначальнику Нариману ТУРЕГАЛИЕВУ подготовить проект на строительство дорог в районе второго рабочего поселка. - Как только закончится строительство школы, нужно будет делать дороги, ведь модернизация подразумевает комплексное строительство, - пояснил Алтай КУЛЬГИНОВ. Стоит отметить, что основная часть материалов, из которых будет построена новая школы, местных производителей. snos shkoly (6) snos shkoly (4) snos shkoly (3) snos shkoly (1) Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА