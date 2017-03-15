Фото aktobe_zello в Instagram Этой ночью полицейские застрелили молодого человека, который в 14 марта в 19 часов захватил в заложники администратора стоматологии в районе Батыс-2. Он выдвинул требования доставить к нему бывшую жену, с которой он был разведён 7 марта. Как сообщили в ДВД, за 3 часа до этого, в 16 часов молодой человек приходил домой к родителям бывшей жены, чтобы ее убить, и нанес ее маме ножевые ранения. В течение 5 часов полицейские и прокуроры вели переговоры с преступником и просили освободить заложницу. На место приезжали и родные преступника. Но выполнять требования правоохранительных органов и разговаривать с родственниками он отказался и, угрожая убить заложницу, требовал лишь одного: доставить к нему бывшую жену, которую намеревался убить, заявляя, что давно это обдумал и сегодня действует с этой целью. "С учётом того, что проводимые на протяжении переговоры результата не дали, все предпринятые меры по мирному разрешению сложившейся ситуации были исчерпаны, а преступник, угрожая ножом, с каждой минутой действовал агрессивней и обстановка накалялась, в 24 часа 15 марта сотрудниками полиции была проведена силовая фаза операции по освобождению заложницы и спасению её жизни. В ходе применения табельного оружия в соответствии с законом, преступник был ликвидирован", - сообщает пресс-служба ДВД Актюбинской области. Заложница в ходе спецоперации не пострадала, однако перенесла огромный нервный стресс и находится под наблюдением врачей и психологов. По данным фактам УВД Актобе возбуждены уголовные дела по ст.107 ч.1 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ст.261 ч.2 п.4 (захват заложника с применением оружия) Уголовного кодекса РК. Как сообщили полицейские, ликвидированный преступник нигде не работал, в 2016 году был привлечен к уголовной ответственности за кражу.