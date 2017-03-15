Фото из архива "МГ" Как сообщили в суде, экс-руководитель отдела занятости и социальных программ Айгуль ТУКЕШЕВА, несколько раз переводила деньги на счета своих коллег в качестве помощи малоимущим семьям. А коллеги передавали эти деньги Айгуль ТУКЕШЕВОЙ. Всего ущерб составил 180 тысяч тенге. После предъявленного обвинения Айгуль ТУКЕШЕВА заключила со стороной обвинения процессуальное соглашение, однако на судебном процессе прокурор запросил для экс-руководителя отдела занятости и соцпрограмм 5 лет условного срока с пожизненным лишением права занимать должности в госучреждениях. В итоге Айгуль ТУКЕШЕВА попросила вернуть дело обратно в прокуратуру и отказалась от процессуального соглашения. Напомним, руководителя отдела занятости и соцпрограмм Уральска задержали в начале февраля 2017 года. Ей было предъявлено обвинение по статье 189 ч. 3 УК РК «Присвоение или растрата чужого вверенного имущества».