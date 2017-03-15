Флагшток высотой 60 метров установят на новой площади между 6 и 7 микрорайонами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". монумент Как сообщили в отделе строительства, монумент будет состоять из флагштока с декоративным основанием, на котором закреплён герб РК и слова гимна. - Гимн будет состоять из двух элементов - декоративные стенды, где будут написаны слова, и на втором изображены ноты. Сам монумент будет сделан из гранита разного цвета. Герб будет бронзовый, - пояснили в отделе строительства города Уральска. Стоит отметит, что решение об установлении Монумента Независимости было принято на сессии городского маслихата. Стоимость сооружения 212 млн тенге. 25 лет независ Уральск - вид3