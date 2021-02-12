Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима ЗКО, важно, чтобы западноказахстанцы, накопившие пенсионные излишки - выше порога пенсионной достаточности - покупали на них жилье в нашей области, а не за ее пределами. По данным облакимата, общее количество вкладчиков - будущих пенсионеров, чьи пенсионные накопления превышают порог достаточности, составляет 26 009 человек, причем около 3000 из них имеют возможность снять свыше 10 млн тенге и около 6000 – от 3 до 10 млн. Как отметил аким ЗКО Гали Искалиев, все эти люди с хорошим доходом имеют стабильную работу и являются квалифицированными специалистами или бизнесменами. По его словам, у властей есть большая заинтересованность, чтобы они приобретали жилье в нашем регионе и, в первую очередь - в областном центре. - Акиму Уральска было дано поручение, подготовить информацию по тому, где и в какое время будет строиться жилье, сделать ее доступной, чтобы люди, которые захотят его купить, могли все увидеть в свободном доступе, - отметил Гали Искалиев, пояснив, что это могут быть не только те, кто решил снять доступные пенсионные деньги, но и вкладчики «Отбасы банка», и просто желающие улучшить жилищные условия. Аким Уральска Абат Шыныбеков сообщил, что в 2020 году в рамках государственной программы «Нурлы жер» было введено в эксплуатацию 7 многоквартирных жилых домов. Общая площадь зданий – 91,5 тысячи кв. метров, а количество квартир – 1251. 5 домов на 837 квартир были построены для вкладчиков ЖССБ, еще 2 на 414 квартир - для очередников местных исполнительных органов. Также в 2020 году было введено в эксплуатацию 37 домов построенных местными застройщиками. Это 237,7 тысячи кв. метров коммерческого жилья: десять 9-тиэтажек, шестнадцать 5-этажек, два 4-этажных объекта и девять 3-этажек. - В 2021 году за счет бюджетных средств и КПО планируется ввести в эксплуатацию 10 многоквартирных жилых домов на 1226 квартир, - сказал аким города. - Ведется разработка проектно-сметной документации по строительству 3-х жилых микрорайонов в ПДП Акжайык с общим количеством 25 домов на 3783 квартир с подводящими инженерными сетями и благоустройством. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 285,2 тысячи кв. метров коммерческого жилья. На совещании было отмечено, что на сайте «Уральск в развитии uralsk.smartmap.kz» размещена информация о строящихся 30-ти многоквартирных жилых домах за счет частных средств. Это два 9-этажных дома в поселке Зачаганск; два 3-этажных в п. Желаево и 25 домов 5- и 9-этажных в Уральске. На данном сайте жители ЗКО смогут найти информацию по объектам строительства, узнать их местоположение, адрес, наименование организации застройщика, этажность, количество квартир и контакты застройщика. Там же есть прямые ссылки на сайты ЕНПФ и «Отбасы банк», где на «пенсионном калькуляторе» можно рассчитать предположительный размер будущих выплат, превышающих порог достаточности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.