Торжественное открытие памятника великому поэту прошло сегодня, 26 сентября, и было приурочено ко Дню города. С утра в сквере имени Жубана Молдагалиева собралось много людей. На мероприятие приехала вдова поэта Софья Маликовна, известный казахстанский актер Асанали Ашимов, а также известные акыны и поэты. Аким ЗКО Гали Искалиев зачитал письмо от президента Касым-Жомарта Токаева. Президент поздравил западноказахстанцев с этим событием, отметив, что Жубан Молдагалиев внес неоценимый вклад в развитие казахской литературы. - Общественный деятель, который верно служил своему народу, является ярким примером патриотизма. Открытие сегодняшнего памятника является данью уважения его потомков. Мы чтим его память. Этот памятник является знаком уважения не только выдающемуся поэту, но и его произведениям, в которых он всегда призывал быть патриотом своей страны, - отметил президент Казахстана. Гали Искалиев поблагодарил Софью Маликовну за то, что она, несмотря на нелегкие времена, все же приехали с детьми и внуками. В свою очередь вдова поэта поблагодарила всех за теплый прием. - Уважаемые жители западного Казахстана, земляки Жубана, каждый из вас мне необычайно дорог. Спасибо вам за такой теплый прием. Я долго готовилась к этой поездке, соблюдала все меры безопасности, никуда не выходила, только чтобы попасть на сегодняшнее мероприятие. Спасибо всем за такой теплый прием, видно, что все трудились, хочу также поблагодарить за этот прием руководство области. Преклоняю перед вами голову. Желаю всем счастья и благополучия, - обратилась к собравшимся Софья Маликовна. Стоит отметить, что над скульптурой поэта трудилась команда архитекторов и скульпторов под руководством заслуженного архитектора РК Серика Рустамбекова. Он рассказал, что эта работа была для него особой, потому что он был лично знаком с поэтом и учился вместе с его сыном. - Авторами этого памятника мы стали в результате открытого республиканского конкурса. Его общая высота 5,7 метра, 3,7 метра - сама скульптура. Для меня это была особая ответственность. Любой памятник должен соответствовать месту, гармонировать с окружающей застройкой, то есть вписаться. Поскольку здесь, в сквере, раньше стоял бюст поэта, мы решили установить его здесь и считаем, что это верное решение. Также мы намеренно сделали постамент ниже, чтобы люди могли видеть глаза и лицо поэта. Насколько он у нас получился - судить людям. Над памятником трудился коллектив архитекторов, скульпторов, каменщиков, литейщиков. Камень привезли из Алматы, а отливали скульптуру в Уральске, - рассказал Серик Рустамбеков. Стоит отметить, что памятник обошелся в 76 миллионов тенге, деньги были выделены из областного бюджета. Отлита скульптура поэта была на местном заводе "КазАрмаПром".