Фото с сайта 24.kz Объекты ввели в эксплуатацию два года назад. Из-за недобросовестного застройщика иссохли стены и провалились полы. Стоимость каждого ясли-сада на 290 мест - свыше 1 млрд тенге. Дошкольные учреждения были построены при поддержке нефтяной компании. В настоящее время объекты простаивают. Руководство города заявило, что изначально ошибка была допущена при проектировании. Кто является виновником произошедшего - пока неизвестно. Сейчас местный акимат начал комплексную проверку. Экспертиза определит, кто понесет ответственность за некачественное строительство. А пока дошколят распределили по другим детским садам. - При разработке проектно-сметной документации была допущена ошибка. Теперь ПСД будут переделывать, только после этого будет известно, кто возьмётся за исправление ошибок при постройке объектов и за ремонт, - пояснила заместитель акима г. Кульсары Арай Нурмаханова.