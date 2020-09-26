В соревнованиях приняли участие около 150 человек. Проходят они в Переволочной роще. По словам старшего тренера управления физкультуры и спорта ЗКО Бейбита Ибатова, мужчины должны проехать шесть кругов, женщины - четыре. Один круг - 3,7 километра. - Участники были разделены на несколько возрастных категорий: 19-36 лет, 36-45 лет, 45 и старше, 17-18 лет, 15-16 лет, 13-14 лет. Участники приехали только из Аксая, к сожалению, из других регионов не разрешили приехать из-за ситуации с коронавирусом. Победители получат призы от спонсора, компании "Жайык Моторс". Организатором является управление физической культуры и спорта г. Уральска при поддержке "Уркер" и Красного креста, - сообщил Бейбит Ибатов. Руководитель отдела физической культуры и спорта г. Уральск Артур Ашигалиев рассказал, что в соревновании примут участие около 150 человек. Призеры и победители получат деньги от спонсора и грамоты от отдела физкультуры и спорта. Участница соревнований Элина Тухватуллина говорит, что победа для нее не главное. - Я участвую в соревнованиях впервые, чаще всего катаюсь на велосипеде в парке, по городу. Сейчас выпала возможность принять участие в соревнованиях, тем более такая теплая погода. Вообще я занимаюсь волейболом, но люблю кататься на велосипеде. На победу, в принципе, не надеюсь, для меня главное - участие, - отметила Элина Тухватуллина. Директор центра культуры и искусств "Уркер" Алишер Гумаров утверждает, что место для соревнований было выбрано не случайно. По его словам, многие горожане не знают о том, что в Переволочной роще есть все условия для отдыха. - Jaiyk Bike Fest проходит в Переволочной роще. Ее площадь огромная. Вообще будущее этой рощи большое. Здесь можно проводить различные марафоны, велопробеги, погулять с семьей, послушать пение птиц, насладиться природой. Я не занимаюсь велоспортом, но все время езжу только на нем, он у меня вместо машины. Хотелось бы, чтобы люди больше ездили на велосипеде, чтобы в городе появились велодорожки. Отмечу, что у нас в городе практически не проводятся соревнования, проходят в основном заезды и марафоны, хотя есть место, где это проводить, - говорит Алишер Гумаров. Соревнования будут проходить до 18.00.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.