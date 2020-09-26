В Атырауской области прошло пятое заседание специальной комиссии, по вопросу выплаты компенсации медицинским работникам заразившихся инфекцией и умершим от коронавируса. Комиссия рассмотрела документы 232 медицинских работников. По этим документам поэтапно будут приниматься решения. - По Индерскому району могу сказать, что выплата компенсации в связи с поступившими от медицинских работников заявлениями – этот не вопрос одного дня. Члены комиссии принимают решение, руководствуясь соответствующими медицинскими картами, документами о временной недееспособности и диагнозом. Главное - медицинские работники должны вовремя сдать недостающие документы. В соответствии с этим вопрос решится в рамках закона, - заявил руководитель управления здравоохранения Атырауской области Нурлыбек Кабдыкапаров. Стоит отметить, что до сегодняшнего дня из числа зараженных коронавирусом атырауских медиков во время борьбы с пандемией, 88 медикам была выплачена компенсация по 2 млн тенге. Также семьи трех умерших вследствие пандемии медицинских работников получили компенсацию в размере 10 млн тенге. А к зарплатам медработников, мобилизованных на борьбу с коронавирусом, установлена ежемесячная надбавка. Продолжает работу специальная комиссия по вопросу выплаты компенсации зараженным и умершим от коронавирусной инфекции медицинским работникам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.