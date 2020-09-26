В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что 26 сентября в 13.28 в Теректинском районе, вблизи п. Жана омир в реке Барбастау, силами ОСО ДЧС обнаружен и извлечен труп 43-летнего мужчины в одежде. - Он пропал 15 сентября при неизвестных обстоятельствах, - пояснили в ДЧС ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.