Видео было снято на перекрестке проспекта Абая и улицы Курмангазы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске мужчина вместо полицейских регулировал движение Скриншот с видео   В группе zhaloby_uralsk_official на странице в Instagram появилось видео, как мужчина на перекрестке регулирует движение машин. Судя по видео, на этом перекрёстке не работает светофор. - А жол пол где собственно?)) почему гражданский регулирует движение))), - написала кмментарий serikovnaiz. Некоторые посчитали, что его за это могут наказать. - Зря сюда выложили, еще накажут его, - написала kedieva.natali. - Как раз стояли сегодня со стороны проспекта по Евразии и видели как парень регулирует проезд машин. Вполне справился, молодец! Сначала подумала, что светофор только отключили и полиция не успела постового прислать. Но на следующем перекрёстке увидела постового. Тут и задумалась, в чём и где подвох, - пишет samiga_life. В пресс-службе департамента полиции ЗКО пообещали прокомментировать видео позже. _6WQDP3ZY34 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  