По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске облачно, днем +22 градуса, ночью столбик термометра опустится до +5. В Атырау солнечно, днем 20 градусов выше нуля, ночью +10. В Актобе днем до 18 градусов тепла, ночью +2. В Актау без осадков, днем +22 градуса, ночью 12 градусов тепла.