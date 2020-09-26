25 сентября в сервисном центре «Antikor ortalygy» прошла встреча с представителями сферы фармацевтики, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Во встрече приняли участие первый заместитель руководителя Департамента по противодействию коррупции по Актюбинской области Галымбек Досанов, руководитель проектного офиса «Ақтөбе – адалдық алаңы» Жанболат Туртаев и руководитель отдела фармацевтического инспектората Дарига Елеуова. В ходе собрания участники обсудили итоги мониторинговых работ в сфере фармацевтики.
В связи с резким и не спрогнозированным ростом числа зараженных коронавирусной инфекцией и заболеваний пневмонией, в конце июня – начале июля в розничной сети аптек области образовался дефицит лекарственных препаратов.
На фоне дефицита имело место завышения цен на лекарства в аптеках области в нарушение требований приказа министра здравоохранения Республики Казахстан.
Для быстрого и эффективного решения вопроса соблюдения предельных цен созданы мониторинговые группы, в состав которых вошли Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Актюбинской области, прокуратура
Актюбинской области, департамент по противодействию коррупций Актюбинской области,
представители проектного офиса
«Ақтөбе -
адалдық
алаң
ы» и
департамента экономических расследований.
Мониторингом были охвачены аптеки города и районов области.
- На сегодняшний день в Актюбинской области функционирует 369 аптек, в городе Актобе - 277, в районах области - 90. По результатам проведенных мониторингов и заявлений, перенаправленных прокуратурой области, возбуждены дела об административных правонарушениях на основании КоАП РК
. С 20 июля по 11 сентября возбуждено 73
административных дела и наложено штрафов
на сумму –32 845 683
тенге, из них за превышение предельных цен по 67 административным делам по статье 426 часть 1 КоАП РК наложено штрафов на сумму 32 047 008 тенге, - рассказали в мониторинговой группе «Antikor ortalygy».
Неоднократные нарушение по превышение предельных цен на медикаменты наблюдались в нижеследующих фармацевтических компаниях:
ТОО "АктюбФармЦентр" (сеть аптек «Айболит»), ТОО «Фарм Казына» (сеть аптек «Миллениум»), ТОО «Желдорфармация», ТОО Ансар-фарм (сеть аптек «АРС»), ТОО Рустам и Компани (сеть аптек «Тан»), ИП Сулеменова (аптека «Доктор +»), ИП Сартаева, ИП Бигимбаева (аптека «Антибиотик»), ИП Лагодич (аптека «Акку»), ИП Старченко (аптека «Гиппократ»), на фармацевта аптеки АРС Толепбаеву М.(ТОО "Kamkor Company LTD").
За повторные нарушения по превышению предельных цен решением специализированного административного суда приостановлены деятельность 5 аптек (лицензии ИП Старченко (аптека «Гиппократ»), ИП Лагодич (аптека «Акку») и деятельность 3 – х аптек «Миллениум» ТОО «Фарм Казына»).
Также необходимо отметить, что в области не во всех аптеках превышают предельные цены на лекарственные средства. К примеру в ходе мониторинга в сети аптек ТОО «Еврофарма», ТОО «Долголет» (сеть аптек «Биосфера») не зафиксировано превышение предельных цен.
