25 сентября в сервисном центре «

Antikor

ortalygy

»

прошла встреча с представителями сферы фармацевтики, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Во встрече приняли участие первый заместитель руководителя Департамента по противодействию коррупции по Актюбинской области Галымбек Досанов, руководитель проектного офиса «Ақтөбе – адалдық алаңы» Жанболат Туртаев и руководитель отдела фармацевтического инспектората Дарига Елеуова. В ходе собрания участники обсудили итоги мониторинговых работ в сфере фармацевтики.

В связи с резким и не спрогнозированным ростом числа зараженных коронавирусной инфекцией и заболеваний пневмонией, в конце июня – начале июля в розничной сети аптек области образовался дефицит лекарственных препаратов.

в нарушение требований приказа министра здравоохранения Республики Казахстан.

в состав которых вошли Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Актюбинской области, прокуратура

департамент по противодействию коррупций Актюбинской области,

проектного офиса

Ақтөбе -

қ

ң

и

.

Мониторингом были охвачены аптеки города и районов области.

на основании КоАП РК

3

ов

из них за превышение предельных цен по 67 административным делам по статье 426 часть 1 КоАП РК наложено штрафов на сумму 32 047 008 тенге, - рассказали в мониторинговой группе « Antikor ortalygy ».

Неоднократные нарушение по превышение предельных цен на медикаменты наблюдались в нижеследующих фармацевтических компаниях:

За повторные нарушения по превышению предельных цен решением специализированного административного суда приостановлены деятельность 5 аптек

лицензии ИП Старченко (аптека «Гиппократ»), ИП Лагодич (аптека «Акку») и деятельность 3 – х аптек «Миллениум» ТОО «Фарм Казына»).

Также необходимо отметить, что в области не во всех аптеках превышают предельные цены на лекарственные средства. К примеру в ходе мониторинга в сети аптек ТОО «Еврофарма», ТОО «Долголет» (сеть аптек «Биосфера») не зафиксировано превышение предельных цен.

