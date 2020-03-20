Жители области, забронировавшие туры за границу, требуют вернуть внесенные средства в полном объеме, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Представители туристических агентств Уральска рассказали, что в связи с угрозой распространения коронавируса многие туристы боятся ехать отдыхать за границу и отказываются от забронированных туров.
– Сейчас туристический и авиационный бизнес несут большие финансовые потери. Для нашего рынка настали нелегкие времена. Мы хотим сохранить с нашими клиентами мирные взаимоотношения, потому что за много лет работы у нас с ними сложились очень хорошие отношения, мы стали как родные. Но из-за угрозы распространения коронавируса наши туристы не смогли совершить свои планируемые путешествия. В плачевном состоянии находятся не только они (туристы - прим. автора), но и мы - туристические агентства, операторы, авиакомпании. Туристическая отрасль терпит очень большие убытки. Клиенты обеспокоены возвратом уплаченных денежных средств за планируемые, но не совершенные путешествия, - говорят представители туристических агентств.
Выяснилось, что средства за бронирование тура агентства перечисляют оператору, они в свою очередь оплачивают ими отели, в которых должны отдыхать туристы, услуги перелета, трансферы, страховые сертификаты, услуги гидов.
– Здесь задействовано много людей. Мы - турагенты - самое крайнее звено, с которым контактирует турист. Но из-за чрезвычайного положения мы не можем выполнить свои обязательства и отправить их на отдых. В связи аннулируются туры, которые должны были совершиться в период ЧП. Туристы, естественно, требуют вернуть деньги в полном объеме, но мы не можем вернуть их в полном объеме. Потому что по закону с уплаченных туристами денег удерживаются фактически понесенные расходы. Клиенты получат свои деньги, но не в полном объеме. Остаток им вернут в определенные сроки, эти сроки турагентства не устанавливают, их устанавливают туроператоры. Мы хотим, чтобы туристы поняли, что мы всеми силами хотим вернуть им эти деньги, - говорят туристические агенты.
Стоит отметить, что туристические операторы предлагают тем, кто планировал отдых, но не смогли уехать, перенести время путешествия на более поздние сроки.
– Туроператоры идут на уступки и предлагают заморозить деньги и оставить их на депозите, при этом не начисляя штрафы. Деньги хранятся в той валюте, в которой они внесли. Этими деньгами они могут воспользоваться в последующем. Сейчас некоторые СМИ доносят до туристов некорректную информацию, и они (туристы - прим.автора) уверены, что мы им должны вернуть деньги полностью, без каких-либо вычетов и в максимально кратчайшие сроки. Но деньги находятся не у нас, и мы не можем сейчас их вернуть. Все туры, со сроками поездок после окончания ЧП при желании туристов могут аннулировать, но согласно агентскому договору со штрафными санкциями, - добавили представители туристических агентств.
В управлении предпринимательства ЗКО рассказали, что в министерство культуры и спорта РК будет направлено официальное письмо, в котором будет изложена вся сложившаяся ситуация.
Напомним, первые случаи заражения коронавирусом
в Казахстане были зарегистрированы 13 марта в Алматы. 16 марта в республике выявлено 13 случаев, среди которых два случая у детей
. Утром 17 марта стало известно, что сразу у 14 человек подтвердили коронавирус.
Все они зарегистрированы в Нур-Султане.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
. А в ЗКО отменили
пятничный намаз. На 20 марта в Казахстане выявлено 49 случаев заражения коронавирусом. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин. Также вечером 19 марта стало известно, что 45 жителей Уральска, уехавшие на отдых, не могут вернуться
в страну.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.