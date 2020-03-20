На этом сайте жители республики могут посмотреть всю достоверную информацию о количестве заболевших, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Ноутбук за 6 млн тенге планировали купить в колледже ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акима ЗКО сообщили, что достоверное информирование граждан о ситуации с коронавирусом является одной из важнейших задач. - Немало проблем доставляет распространение фейковой информации, особенно при помощи соцсетей и мессенджеров. В этой связи хотелось бы объявить о запуске сайта www.coronavirus2020.kz. На ресурсе будет аккумулироваться вся актуальная информация по режиму чрезвычайного положения, по правилам поведения при карантине, принимаемых мерах государства по борьбе с коронавирусом, опровержение распространяющейся в сети недостоверной информации и другую информацию, - сообщили в пресс-службе акима ЗКО. Кроме того, на сайте собрана вся полезная информация о профилактике заболевания, симптомах, правилах поведения при выявлении симптомов в формате инфографик, картинок, которые можно скачать для последующего распространения. - Специально для граждан будет создан раздел вопрос-ответ, в рамках которого граждане смогут получить ответы на все интересующиеся вопросы. Просим вас поделиться этой информацией и доверять только надёжным источникам! - отметили в пресс-службе акима ЗКО. Напомним, первые случаи заражения коронавирусом в Казахстане были зарегистрированы 13 марта в Алматы. 16 марта в республике выявлено 13 случаев, среди которых два случая у детей. Утром 17 марта стало известно, что сразу у 14 человек подтвердили коронавирус. Все они зарегистрированы в Нур-Султане. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. А в ЗКО отменили пятничный намаз. На 20 марта в Казахстане выявлено 49 случаев заражения коронавирусом, причем два из них в Караганде. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  