Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 18 марта владелица одного из кафе города Атырау за несоблюдение режима работы (п. 9 Указа Президента «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан») была привлечена к административной ответственности по ст. 476 КоАП РК "Нарушение режима чрезвычайного положения". - По решению специализированного административного суда города Атырау ей предстоит оплатить штраф в размере 10 месячных расчетных показателей (1 МРП=2651 тенге). Аналогичный случай произошел и в Исатайском районе. Предприниматель также нарушил требования п. 9 Указа об ограничении работы кафе и ресторанов до 22.00. Департамент полиции Атырауской области напоминает предпринимателям о необходимости строго соблюдать указ президента «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан» и призывает всех предпринимателей в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции соблюдать временные ограничительные меры, - рассказали в полиции.