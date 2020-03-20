В автосалоне вы можете выбрать автомобиль из модельного ряда известной марки Renault: комфортный и практичный Logan, компактный и экономичный хэтчбек Sandero, надежный и динамичный внедорожник Duster, стильные полноприводные кроссоверы Kaptur и Koleos.Помимо этого модельного ряда здесь представлена эксклюзивная новая модель купе-кроссовера Renault Arkana. Это уникальный автомобиль - комфортный в городе и одновременно готовый к приключениям за его пределами.В кроссовере Arkana для комфорта водителя все создано до мелочей: просторный и стильный салон, продуманная эргономика центральной консоли с удобным управлением, мультимедийная система Easy Link, система климат-контроля с оригинальным дизайном, атмосферная подсветка и множество отделений для хранения необходимых вещей. А также массивные колесные арки с защитными накладками, неповторимые легкосплавные колесные диски, светодиодные фары и задние фонари, надежный двигатель объемом 1.6 литра H4M и мощностью в 114 лошадиных сил и многое другое.И еще в автосалоне привлекут ваше внимание модели японского автопрома – величественные внедорожники Mitsubishi Outlander и стремительные кроссоверы Eclipse Cross. В автосалоне представлен 7-ми местный а/м Mitsubishi Outlander.- Мы рады создавать все условия для наших клиентов, чтобы им покупать автомобиль было приятно и выгодно, - рассказала Руководитель Отдела Продаж компании «Урал-Кров-Авто Плюс» Марина Капустина. – На сегодняшний день в нашем автосалоне действуют специальные предложения и солидные скидки. Вы можете приобрести новое авто в кредит через партнеров компании - Сбербанк и Евразийский банк со скидкой 6%, с первоначальным взносом от 10% и сроком до семи лет. Кроме того, совместно с Евразийским банком мы запустили выгодную программу «Поехали», по которой можно приобрести автомобиль со скидкой 9% и 10% в зависимости от года выпуска выбранной модели, с первоначальным взносом от 15% и сроком на три года. Так, при покупке моделей кроссоверов Kaptur и Arkana выгода составит до 1585000 тенге. А на модели Mitsubishi выгода составляет до 1900000 тенге. При наличном расчете предусмотрены выгодные скидки в индивидуальном порядке.Помимо прочего, автомобиль можно приобрести по системе Trade-In (обмен подержанного автомобиля на новое авто с доплатой), давно уже ставшей популярной среди казахстанских автолюбителей. Покупка вам обойдется с выгодой от 150 000 до 500 000 тенге, в зависимости от выбранной модели.Следует отметить, что компания «Урал-Кров-Авто Плюс» зарекомендовала себя не только на рынке новых автомобилей, но и подержанных машин. В салоне AltynCar вы можете приобрести автомобили с пробегом в отличном состоянии. Здесь также действует выгодные условия по покупке, в том числе и система Trade-In. Для этого нужно приехать в салон, где специалисты центра проведут полную диагностику и оценку автомобиля, договориться о стоимости и оформить сделку. Стоит отметить, что покупая автомобили в салонах «Урал-Кров-Авто Плюс», вы можете воспользоваться программами автокредитования банков-партнеров как для новых так и для автомобилей с пробегом.

Мы ждем вас по адресам: Автосалон Renault и Mitsubishi: ул. Шолохова, 41; тел.: 8(7112)222-700, 8 747 508 00 00. Автосалон AltynCar: ул. Шолохова, 11/1; тел.: 8 707 552 20 25.

