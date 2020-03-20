В Уральске известная автомобильная компания ТОО «Урал-Кров-Авто Плюс» реализует автомодели от ведущих мировых брендов автопрома. Жители нашей области могут купить новые автомобили российского и японского производства на выгодных условиях. Встречай весну на новом авто по выгодной цене! В автосалоне вы можете выбрать автомобиль из модельного ряда известной марки Renault: комфортный и практичный Logan, компактный и экономичный хэтчбек Sandero, надежный и динамичный внедорожник Duster, стильные полноприводные кроссоверы Kaptur и Koleos. Встречай весну на новом авто по выгодной цене! Помимо этого модельного ряда здесь представлена эксклюзивная новая модель купе-кроссовера Renault Arkana. Это уникальный автомобиль - комфортный в городе и одновременно готовый к приключениям за его пределами. Встречай весну на новом авто по выгодной цене! В кроссовере Arkana для комфорта водителя все создано до мелочей: просторный и стильный салон, продуманная эргономика центральной консоли с удобным управлением, мультимедийная система Easy Link, система климат-контроля с оригинальным дизайном, атмосферная подсветка и множество отделений для хранения необходимых вещей. А также массивные колесные арки с защитными накладками, неповторимые легкосплавные колесные диски, светодиодные фары и задние фонари, надежный двигатель объемом 1.6 литра H4M и мощностью в 114 лошадиных сил и многое другое. Встречай весну на новом авто по выгодной цене! Встречай весну на новом авто по выгодной цене! И еще в автосалоне привлекут ваше внимание модели японского автопрома – величественные внедорожники Mitsubishi Outlander и стремительные кроссоверы Eclipse Cross. В автосалоне представлен 7-ми местный а/м Mitsubishi Outlander. Встречай весну на новом авто по выгодной цене! Встречай весну на новом авто по выгодной цене! - Мы рады создавать все условия для наших клиентов, чтобы им покупать автомобиль было приятно и выгодно, - рассказала Руководитель Отдела Продаж компании «Урал-Кров-Авто Плюс» Марина Капустина. – На сегодняшний день в нашем автосалоне действуют специальные предложения и солидные скидки. Вы можете приобрести новое авто в кредит через партнеров компании - Сбербанк и Евразийский банк со скидкой 6%, с первоначальным взносом от 10% и сроком до семи лет. Кроме того, совместно с Евразийским банком мы запустили выгодную программу «Поехали», по которой можно приобрести автомобиль со скидкой 9% и 10% в зависимости от года выпуска выбранной модели, с первоначальным взносом от 15% и сроком на три года. Так, при покупке моделей кроссоверов Kaptur и Arkana выгода составит до 1585000 тенге. А на модели Mitsubishi выгода составляет до 1900000 тенге. При наличном расчете предусмотрены выгодные скидки в индивидуальном порядке. Встречай весну на новом авто по выгодной цене! Встречай весну на новом авто по выгодной цене! Помимо прочего, автомобиль можно приобрести по системе Trade-In (обмен подержанного автомобиля на новое авто с доплатой), давно уже ставшей популярной среди казахстанских автолюбителей. Покупка вам обойдется с выгодой от 150 000 до 500 000 тенге, в зависимости от выбранной модели. Встречай весну на новом авто по выгодной цене! Встречай весну на новом авто по выгодной цене! Встречай весну на новом авто по выгодной цене! Следует отметить, что компания «Урал-Кров-Авто Плюс» зарекомендовала себя не только на рынке новых автомобилей, но и подержанных машин. В салоне AltynCar вы можете приобрести автомобили с пробегом в отличном состоянии. Здесь также действует выгодные условия по покупке, в том числе и система Trade-In. Для этого нужно приехать в салон, где специалисты центра проведут полную диагностику и оценку автомобиля, договориться о стоимости и оформить сделку. Стоит отметить, что покупая автомобили в салонах «Урал-Кров-Авто Плюс», вы можете воспользоваться программами автокредитования банков-партнеров как для новых так и для автомобилей с пробегом.

Мы ждем вас по адресам: Автосалон Renault и Mitsubishi: ул. Шолохова, 41; тел.: 8(7112)222-700, 8 747 508 00 00. Автосалон AltynCar: ул. Шолохова, 11/1; тел.: 8 707 552 20 25.

