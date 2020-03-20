В этом году массовых гуляний 21 и 22 марта не будет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как в ЗКО отметили Наурыз Иллюстративное фото из архива "МГ" В управлении внутренней политики ЗКО сообщили, что в этом году в связи с угрозой распространения коронавируса и объявленным режимом чрезвычайного положения Наурыз массово отмечаться не будет. - В городе устанавливаются алтыбакан и юрты для украшения к празднику. На площадях и улицах массовых мероприятий не будет. В эти дни по телевидению будет идти праздничная программа, - пояснили в УВП ЗКО. Напомним, первые случаи заражения коронавирусом в Казахстане были зарегистрированы 13 марта в Алматы. 16 марта в республике выявлено 13 случаев, среди которых два случая у детей. Утром 17 марта стало известно, что сразу у 14 человек подтвердили коронавирус. Все они зарегистрированы в Нур-Султане. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. А в ЗКО отменили пятничный намаз. На 20 марта в Казахстане выявлено 49 случаев заражения коронавирусом, причем два из них в Караганде. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.