Все они прибыли из неблагополучных стран по коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске зарегистрировано три случая заражения геморрагической лихорадкой Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО, по состоянию на 20 марта эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции стабильная, случаев заболеваемости не зарегистрировано. - Всего на мониторинге находятся 106 граждан, из них 18 человек находятся в карантинном стационаре, 25 изолированы дома, 63 человека обзванивают медицинские работники, - пояснили в ведомстве. Стоит отметить, что санврачи измеряют температуру, проводят анкетирование и выдают уведомления  о соблюдении мер профилактики прибывающим авиарейсами в аэропорт «Орал» и на поезде из Алматы и Нур-Султана. - Тесты для исследования на коронавирус проводятся в вирусологической лаборатории филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по ЗКО. Пробы берутся у людей с подозрением на коронавирус и контактных на КВИ. У 18 человек, которые находятся в стационаре, результаты на КВИ отрицательные, проводится ежедневное медицинское наблюдение, - заверили санврачи ЗКО. Напомним, первые случаи заражения коронавирусом в Казахстане были зарегистрированы 13 марта в Алматы. 16 марта в республике выявлено 13 случаев, среди которых два случая у детей. Утром 17 марта стало известно, что сразу у 14 человек подтвердили коронавирус. Все они зарегистрированы в Нур-Султане. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. А в ЗКО отменили пятничный намаз. На 20 марта в Казахстане выявлено 49 случаев заражения коронавирусом, причем два из них в Караганде. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин.