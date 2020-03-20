Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе Атырауской области, обвиняемый приобрел охотничье ружье 16 калибра и не зарегистрировал его в органах внутренних дел. - Мужчину признали виновным по статье 482 части 1 КоАП РК "Незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка не зарегистрированного в органах внутренних дел оружия" и назначили наказание в виде штрафа в размере 35 350 тенге с конфискацией оружия, - говорится в постановлении суда.