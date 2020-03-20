Мы облетели территории Январцевского и Чапаевского лесхозов, а также прилегающие к ним степные массивы.Начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев говорит, что пилоты регулярно проводят учебно-тренировочные полеты, а сотрудники ДЧС в это время могут обследовать территорию. – Всем известно, что осенью было мало осадков, а зима - малоснежная. Мы прогнозируем, что пожароопасный период будет напряженным. Для этого мы регулярно проводим мониторинг. Как показывает практика прошлых лет, в весеннее время увеличивается количество пожаров, связанных с возгоранием сухой травы, мусора, в сельских населенных пунктах, в лесных массивах, на сельхозугодьях, на приусадебных участках, - говорит Ерлан Турегелдиев.Облет был совершен на современном вертолете "Еврокоптер-145" на высоте около 100 метров.Стоит отметить, что значительная часть пожаров происходит из-за того, что сельчане сжигают прошлогоднюю траву и солому, а леса горят из-за небрежного обращения с огнем. Летом люди массово выезжают на природу, они разводят костры, бросают не потушенные сигареты. А в жаркую сухую погоду достаточно и искры, чтобы вспыхнул огонь, последствия которого могут быть самыми трагичными.Между тем, мы заметили, что уже сейчас в нескольких местах происходит возгорание сухой травы. Пилоты между собой говорили, что в таких местах не летают даже птицы.По словам Ерлана Турегелдиева, мониторинг степной местности и лесных массивов помогает прогнозировать пожароопасную обстановку. – Ранний мониторинг в дальнейшем позволяет принять ряд мер, которые направленны на защиту населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного характера, - говорит он.Санитарное состояние лесов оказалось не в идеальном виде. Не завершены работы по расчистке лесных дорог и подъездов к водоемам по квартальным тропам (противопожарные разрывы - прим. автора), не в полном объеме проведены работы по устройству минерализованных (противопожарных - прим. автора) полос, не проводятся работы по очистке лесов от сухостоя. В некоторых местах не предусмотрены подъезды к рекам для забора воды пожарной техникой.Стоит отметить, что в прошлом году на территории области зарегистрировано девять лесных пожаров и 286 загораний на общей площади почти 10 тысяч гектаров. Ущерб составил более 10 млн тенге. С начала пожароопасного периода 2020 года уже произошло 14 загораний на общей площади 51 гектар.– По итогам аэровизуального обследования будет подготовлена подробная справка о необходимости проведения комплекса противопожарных мероприятий, которая будет направлена всем заинтересованным органам, в том числе и в сельские акиматы, - добавил Ерлан Турегелдиев.Всего за прошедшую неделю по статье 336 Административного кодекса "Нарушение требований пожарной безопасности при сжигании бытовых отходов" к ответственности привлечено пять человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.