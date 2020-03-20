10-летняя Айару живет вместе с родителями и тремя младшими сестрами в Уральске. По умственному развитию девочка ни в чем не отстает от своих сверстников, она умеет писать, читать, находится на домашнем обучении. Но в отличии от других детей Айару не ходит, не бегает и даже самостоятельно не встает с постели. По словам мамы девочки Аиды Бактыгереевой, Айару во время родов получила травму шейного отдела позвоночника. – Дочь не хочет признавать, что она не как все, пытается не отставать от других детей. Она усердно занимается, поет песни, даже стоя на ходунках, пытается танцевать. Видя ее упорство, я просто не имею права опускать руки и хоть на минуту позволить себе унывать. Тем более у нас есть шанс на выздоровление. Два года подряд мы ездили на лечение в оздоровительный центр в городе Кызылорда. Мы получали микротоковую терапию. Каждый курс реабилитации обходился нам в 180 тысяч тенге, и эти деньги мы собирали с помощью неравнодушных граждан, либо брали в кредит, - говорит Аида Бактыгереева. Выяснилось, что теперь в Уральске открылся точно такой же оздоровительный центр "Сеним" и теперь Айару с мамой могут никуда не ездить, а лечиться в родном городе. – Если в Кызылорде мы проходили отдельно каждый курс, то в Уральске нам предложили объединить несколько курсов. Стоить это будет 380 тысяч тенге. Но этих денег у нас сейчас нет. С помощью неравнодушных людей нам удалось собрать 80 тысяч тенге. Мы не можем пропускать лечение, ведь благодаря лечению состояние Айару значительно улучшилось, у нее появились большие успехи в учебе, учителя тоже это отмечают, отрегулировалось мочеиспускание. Раньше она часто просилась в туалет, почти каждые полчаса, а на ночь мы вынуждены были надевать подгузники. Сейчас таких проблем нет, - говорит женщина. Стоит отметить, что кроме Айару семья воспитывает еще троих дочерей, младшей из которых всего один год. Сама Аида не работает, она ухаживает за детьми. Работает один супруг, его заработной платы хватает лишь на ежедневные расходы, оплату коммунальных услуг и ежемесячную оплату за квартиру. – Самостоятельно собрать эту сумму мы не можем. Обращаюсь ко всем неравнодушным казахстанцам с просьбой помочь нам. Я знаю, что сейчас всем очень трудно, но у меня нет другого выхода. Помогите собрать эти 300 тысяч тенге, - добавила Аида. Те, кто желает помочь Айару, могут перечислить средства на следующие счета:Также можно пополнить баланс номера 8 777 179 58 18. Связаться с семьей можно по этому же номеру. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.