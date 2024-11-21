Ветсанитары показали, как отлавливают собак в Уральске

С начала года поступило около 1500 жалоб на агрессивных собак, из которых 1054 случая закончились эвтаназией.

21 ноября группа по отлову бродячих животных выехала на вызов от школ города. Как сообщил директор городской ветеринарной станции Ерлан Ищанов, с начала года поступило около 1500 жалоб на агрессивных собак, из которых 1054 случая закончились эвтаназией. По его словам, заявления поступают массово, в том числе от 32 школ, где собаки мешают детям ходить на занятия и забегают на территорию.

— Мы работаем строго по заявлениям. Собаки отлавливаются сачками, их не отстреливают. После отлова животных доставляют на станцию, где проводят кастрацию или стерилизацию, а затем отпускают в их привычную среду обитания. Если собака представляет угрозу для общества, проводится эвтаназия. В случаях, когда есть подтверждение нападения (например, видеозапись), такие собаки не возвращаются на улицы. Иногда жалобы пишут на соседских собак, утверждая, что они нападают, — отметил Ерлан Ищанов.

Завхоз школы №40 Тулеген Риният подтвердил, что осенью собак стало меньше, но они продолжают ходить стаями, особенно возле мусорок. Работники школы стараются прогонять животных с территории, однако некоторые собаки даже провожают детей до школы.

Сами ветсанитары отмечают, что их работе часто мешают зоозащитники. По словам Биржана Ташимова, сотрудника городской ветеринарной станции, защитники животных активно препятствуют отлову собак.

— Они знают наши машины и сразу сообщают друг другу, когда мы заезжаем во двор. Часто половина собак в дворе уже чипирована, а остальные нет. Зоозащитники ругаются с нами, желают, чтобы у машины спустились колеса или она перевернулась. Мы работаем в любых условиях — в грязь, снег или дождь, — но такие конфликты сильно мешают, — рассказал он.

Ташимов добавил, что за день команда из трех человек успевает поймать от 5 до 10 собак. Однако эффективность работы могла бы быть выше, если бы животных временно усыпляли для транспортировки. Сейчас отлов проводится сачками, что крайне сложно, особенно с крупными собаками, которые рвут сети.

По его словам, в районе рынка, развлекательного центра «Галактика» и Римзавода наблюдается особенно много бродячих животных.

Жители района школы №26 говорят, что собаки, обитающие у них во дворе, дружелюбны и не представляют угрозы для детей. Некоторые из них чипированы и кастрированы, а местные жители даже подкармливают их. Однако из-за жалоб на одну из собак жильцам пришлось отвезти животное в поселок.

— Агрессивные собаки, которые действительно угрожают, часто остаются на улицах, а тех, кто безобиден, пытаются убрать, — поделились жители.

Мама ученика школы №26 Алтынай Хусаинова рассказала о трагическом случае с ее сыном Султаном.

— На выходе из школы собака укусила моего сына за голень в двух местах. Ему сделали две операции, но он до сих пор не ходит. Порвались вены, лечение продолжается. Сына перевели на домашнее обучение, он передвигается только с костылями. Я звонила во все инстанции, но мер так и не приняли. Эти собаки до сих пор здесь, я их узнаю, — рассказала Алтынай.

Она добавила, что дети боятся идти в школу, поэтому родители их провожают. При этом взрослые тоже испытывают страх перед стаями собак.

Отлов бродячих собак оказался сложной задачей, несмотря на помощь местных жителей. Однако не все поддержали действия ветсанитаров. Часть жителей встала на защиту животных: одни просили не трогать щенков, другие угрожали вызвать полицию. В то же время подключились люди, которые опасаются жить рядом с агрессивными собаками и поддерживают их отлов. Ситуация накалилась из-за противоположных мнений, что усложнило работу специалистов.

Напомним, что 19 ноября представители местных властей, зоозащитники, общественные активисты и владельцы приютов собрались, чтобы найти гуманный способ решения проблемы бродячих собак. Было принято собрать инициативную группу и решать вопрос сообща.

К слову, 21 ноября в мажилисе рассмотрели поправки к законопроекту «Об ответственном обращении с животными», которые предусматривают ужесточение мер по обращению с бродячими собаками. Как сообщила научный сотрудник Института зоологии Анна Хамчукова, в Казахстане в настоящее время используется гуманный метод ОСВВ - «отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск». Однако предложенные поправки предполагают введение безвозвратного отлова: если собаку не заберут из питомника, она будет усыплена.

По словам вице-министра экологии и природных ресурсов Нуркена Шарбиева, в прошлом году в стране отловили 247 тысяч собак, на их стерилизацию и вакцинацию потребуется 20 млрд тенге. Он также сообщил, что в этом году будет отловлено больше 250 тысяч собак, а 500 тысяч собак – это 800 млрд тенге. Бюджет таких расходов не потянет.

В то же время депутат мажилиса Ажар Сагандыкова отметила, что крупнейшие национальные зоозащитные организации, например, американские HSUS и PETA, полагают, что эвтаназия должна применяться до тех пор, пока в ней сохраняется необходимость. Считается, что в большинстве случаев подвергнуть животных усыплению более гуманно, чем бросить на произвол судьбы на улицах города и обречь их на раннюю и обычно жестокую смерть.