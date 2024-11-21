«Золотого человека» привезли в Атырау

В Атырау прибыл музей «Алтын киімді Тасқопа көсемі». Среди 272 экспонатов, представленных на выставке, восьмым является «Золотой человек», найденный в Казахстане.

В Атырау прибыл музей «Алтын киімді Тасқопа көсемі». Среди 272 экспонатов, представленных на выставке, восьмым является «Золотой человек», найденный в Казахстане.

Также представлены ценные экспонаты, обнаруженные в 2019 году в Таскопском некрополе Темирского района. Среди них — золотой горит, состоящий из лука и пулевого футляра, принадлежащего сакско-сарматской культуре VI-I века до н. э., с зооморфными наклейками в виде грифонов, трубчатыми цилиндрическими цепочками, костяными рукоятками хлыстов, украшениями, религиозно-ритуальными изделиями и оружием, а также упряжью.

— Передвижной музей прибыл в Атырау из Кызылорды, и после выставки проект найдет свое продолжение в других городах. Главный экспонат – «Золотой человек» – определил название выставки — «Вождь Таскопы». Художник-реконструктор нашего музея Болат Атыраубаев нашел его в некрополе и провел его реконструкцию, — рассказал заместитель руководителя Актюбинского областного историко-краеведческого музея Медет Кульмуханов.

Стоит отметить, что жители Атырау смогут посетить выставку в областном историко-краеведческом музее до 8 декабря.