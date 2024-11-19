Бродячих собак будут контролировать в Уральске

Проблема с бродячими собаками обострилась несколько лет назад, после запрета их отстрела на законодательном уровне. Это привело к резкому росту их численности. Собаки начали сбиваться в стаи, увеличились случаи нападений и укусов. Чтобы как-то контролировать ситуацию, собак стали отлавливать, стерилизовать и чипировать, включая как бродячих, так и домашних животных. Однако проблема остается: одни требуют вернуть отстрел, считая собак угрозой, другие – защитники животных борются за гуманное обращение с ними. Главная цель для всех сторон – создать безопасную среду.

19 ноября представители местных властей, зоозащитники, общественные активисты и владельцы приютов собрались, чтобы найти гуманный способ решения проблемы бродячих собак.

По словам руководителя отдела ветеринарного учета и лицензирования ЗКО Берика Иралиева, в Уральске с начала года отловили 2 368 бродячих животных, из которых 1 314 были стерилизованы и возвращены в привычную среду. Остальных усыпили по обращениям граждан в связи с их агрессивным поведением.

— Проблему необходимо решать, так как поступает много обращений. По номеру 109 с начала года поступило более 1 288 звонков и 277 письменных заявлений. Жалобы поступали из 32 школ и 23 детских садов. Закон о животных запрещает регулировать численность путём умертвления, поэтому выезжаем только по обращениям граждан. Штраф за нарушение может достигать 120 МРП или ареста на 30 суток. В этом году в Уральске зарегистрировано 1 214 случаев укусов, из них 955 — от бродячих собак. Мы не используем огнестрельное оружие — отлов проводим сетями, сачками и петлями. После стерилизации и вакцинации животных возвращают в естественную среду. На бюджет области выделено более 68 млн тенге, из которых Уральск получил 28,9 миллионов тенге в рамках ГЧП, — сообщил Берик Иралиев.

Он также отметил, что в этом году выделены средства на проектно-сметную документацию государственного приюта для 720 голов собак. Участок земли для него выделен в селе Круглоозерный. Однако начало строительства в 2025 году остается под вопросом, так как бюджетное финансирование на эти цели еще не утверждено.

Директор городской ветстанции Ерлан Ищанов добавил, что на отлов 1 700 собак в этом году выделено 15 млн тенге, что, по его словам, недостаточно. По оценкам, в Уральске насчитывается около 25 тысяч собак.

Зоозащитники выдвинули свои предложения, утверждая, что закон работает, но нуждается в пересмотре расчетов и методов, и выразили готовность помочь местным властям в этом процессе. По их мнению, собаки стали заложниками ситуации, созданной людьми. Также защитники призывают к ответственности владельцев, чьи питомцы оказываются на улице. По их словам, бродячих животных на самом деле меньше, чем кажется. Волонтеры подчеркивают, что все хотят жить в безопасной среде и готовы сотрудничать с властями, разбираться самим у них средств не хватает. Чтобы объединить усилия и эффективно контролировать популяцию собак, было принято решение создать инициативную группу.

Заместитель акима города Аслан Тапишев отметил, что государство готово совместно искать решение проблемы. Из городского бюджета уже выделены средства на приобретение трех автомобилей для ветстанции. Он также подчеркнул важность ответственности владельцев за своих животных и необходимость предотвращения их выбрасывания на улицу.



