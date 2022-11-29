- Сейчас пока идёт процесс перестройки. Мы спросили руководства компании, какая помощь требуется от министерства торговли и интеграции. Я дал поручение комитету по техническому регулированию - чем мы можем помочь по сертификации, побыстрее сделать. Работа в этом направлении идёт, - отметил вице-премьер.На вопрос, связана ли эта ситуация с делом Кайрата Боранбаева, который владеет франшизой McDonald's в Казахстане, зампремьера сказал, что существенного влияния это не оказывает. Напомним, 17 марта Боранбаев был взял под арест в связи с расследованием уголовного дела о хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вице-премьер объяснил причину временного закрытия McDonald’s
Рестораны не работают с 18 ноября. Изображение c сайта Pixabay С 18 ноября компания «временно приостановила» работу всех своих ресторанов, а это 24 точки в Алматы, Астане, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде. Отмечалось, что это связано с ограничениями в местных поставках. BES.media сообщает, что заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин в кулуарах правительства сказал, что большая часть продукции из порядка тысячи наименований, используемой ресторанами, импортировалась. Кое-что выпускалось казахстанскими производителями. Например, булочки выпускал ТОО «Бай