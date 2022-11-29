Вице-премьер объяснил причину временного закрытия McDonald’s

Рестораны не работают с 18 ноября. Изображение c сайта Pixabay С 18 ноября компания «временно приостановила» работу всех своих ресторанов, а это 24 точки в Алматы, Астане, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде. Отмечалось, что это связано с ограничениями в местных поставках. BES.media сообщает, что заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин в кулуарах правительства сказал, что большая часть продукции из порядка тысячи наименований, используемой ресторанами, импортировалась. Кое-что выпускалось казахстанскими производителями. Например, булочки выпускал ТОО «Бай