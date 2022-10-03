- Грузчики в аэропорту оттачивают свои навыки трёхочковых бросков, точных пасов. Для этого они используют утяжелители и стрессовые условия, - говорится в описании.

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- Сотрудники, задействованные в обработке груза, получили дисциплинарные предупреждения. Чтобы избежать подобной ошибки, весь персонал по погрузке в аэропорту проходит инструктаж, они также получили раздаточные материалы относительно правильной сортировки груза, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото их архива "МГ" Видео с разгрузкой багажа в аэропорту Алматы опубликовал казахстанский атлет Тимур Артюхин.Видео снималось с иллюминатора самолёта, вылетающего в Атырау. В пресс-службе Международного аэропорта Алматы подтвердили, что во время обработки одного из вылетающих рейсов произошло нарушение процедур погрузки груза (не пассажирского багажа).Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.