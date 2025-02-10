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Происшествия Социум

Видео с потоком воды с «Ириклинского водохранилища» напугало жителей ЗКО

Авторы ролика утверждают, что река вышла из берегов.
Арайлым Усербаева
Видео с потоком воды с «Ириклинского водохранилища» напугало жителей ЗКО

В мессенджере WhatsApp распространяется видео, с огромным потоком воды. В описании к видео говорится, что на кадрах запечатлен сброс  воды с Ириклинского водохранилища, от которого питается река Урал. 

– Я стою на мосту. Уровень воды выше моста, и это ещё не предел. Что творится? Это еще не предел, уже больше трех метров. Возможно, будет ещё больше. Вышла из берегов, памятник затопило, - говорит мужской голос за кадром. 

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Между тем, в ЗКОФ «Казводхоз» поспешили успокоить обеспокоенных людей. 

– Видео, распространяемое в социальных сетях, является фейковым. В данный момент сброс воды с Ириклинского водохранилища составляет 60 кубометров в секунду, что не представляет никакой опасности, - сообщили в ЗКОФ «Казводхоз». 

Отметим, что ЗКО возглавляет тройку лидеров среди регионов Казахстана, которые находятся под угрозой паводков. Аким ЗКО Нариман Турегалиев ранее раскритиковал готовность области к большой воде.

Ириклинское водохранилище сброс воды паводки

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