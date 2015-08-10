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Происшествия Социум

Виновнику ДТП, где погибли граждане Узбекистана, вынесли приговор

Водителя автобуса, который попал в ДТП, где погибли 4 гражданина Узбекистана, осудили на 5 лет колонии поселения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу суда ЗКО. Фото из архива "МГ" Дело рассматривалось в Сырымском районном суде. На процессе выяснилось, что подсудимый - водитель автобуса марки «DaimlerBenz 0303 15r» - был пьян. Трагедия случилась на 1927 километре автодороги Шымкент-Самара. Водитель не справился с рулевым управлением и автобус опрокинулся в кювет. Четыре пассажира автобуса - все граждане Республики Узбекистан - от полученных телесных повреждений
gorod
Виновнику ДТП, где погибли граждане Узбекистана, вынесли приговор
Водителя автобуса, который попал в ДТП, где погибли 4 гражданина Узбекистана, осудили на 5 лет колонии поселения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу суда ЗКО.
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
 Фото из архива "МГ" Дело рассматривалось в Сырымском районном суде. На процессе выяснилось, что подсудимый - водитель автобуса марки «DaimlerBenz 0303 15r» - был пьян. Трагедия случилась на 1927 километре автодороги Шымкент-Самара. Водитель не справился с рулевым управлением и автобус опрокинулся в кювет. Четыре пассажира автобуса - все граждане Республики Узбекистан - от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. Между прокурором Сырымского района и подсудимым было заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. - Приговором суда водитель автобуса признан виновным по ст. 345 ч. 4 УК РК - "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права управления транспортными средствами сроком на 7 лет, - рассказали в пресс-службе областного суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 дней. Напомним, на территории Сырымского района ЗКО в четырех километрах от поселка Алгабас в 5.30 утра 6 апреля слетел с трассы пассажирский автобус, следовавший из Узбекистана в Москву. В салоне было 65 человек, включая двух водителей и одну беременная женщину. Четверо пассажиров погибли на месте ДТП.
ДТП приговор граждане Узбекистана

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