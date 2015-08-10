Виновнику ДТП, где погибли граждане Узбекистана, вынесли приговор

Водителя автобуса, который попал в ДТП, где погибли 4 гражданина Узбекистана, осудили на 5 лет колонии поселения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу суда ЗКО. Фото из архива "МГ" Дело рассматривалось в Сырымском районном суде. На процессе выяснилось, что подсудимый - водитель автобуса марки «DaimlerBenz 0303 15r» - был пьян. Трагедия случилась на 1927 километре автодороги Шымкент-Самара. Водитель не справился с рулевым управлением и автобус опрокинулся в кювет. Четыре пассажира автобуса - все граждане Республики Узбекистан - от полученных телесных повреждений