Прежде, чем покорить Европу, актюбинский мастер представила свои работы на чемпионате мира в Сеуле. Тысячи профессиональных стилистов, парикмахеров и прочих представителей мира красоты боролись за звание лучшей на планете. Дебют для нашей соотечественницы вышел очень неплохим: шестое место в номинации «Боди арт», девятое – в «Подиуме» и 12-е – в категории «Свадебный макияж». На чемпионате Европы, который проходил в столице Венгрии Будапеште хоть и было чуть меньше участниц, зато условия конкурса гораздо жёстче. За два часа нужно сделать «лицо модели», причём, сделать под пристальным взглядом придирчивых жюри, гостей и сотен камер. Как признаются сами стилисты, даже мэтры этой профессии не всегда справляются с эмоциями, волнением и адреналином. - Времени на подготовку было мало, поэтому решила участвовать только в одной номинации «Артистический свадебный макияж». Образ подготовили ещё в Актобе, но когда приехали в Будапешт, то известный тренер сборной РФ по визажу Нанара БЕРЕЗИНА посоветовала поменять эскиз, так как наша задумка была недостаточно яркой, - рассказывает Марина МУЛЛАГУЛОВА. В отведённое время мастер из Актобе не уложилась, не успела наклеить стразы. Тем не менее, жюри долго не могли определиться между работой Марины и российского визажиста. В итоге – нашей соотечественнице присудили «серебро». Денежных призовых на чемпионате не предусмотрено: здесь зарабатывают имя и получают международный статус преподавателя по макияжу. В Казахстане подобное звание имеется менее, чем у десяти специалистов. К их числу теперь можно причислить имя Марины МУЛЛАГУЛОВОЙ. - Не буду скрывать: в моих планах – покорение чемпионата мира. Если справлюсь с волнением, то мне это по силам! А дальше буду учить молодёжь премудростям нашей профессии, - рассказала визажист.