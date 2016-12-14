Сдать больницу планировали еще год назад - в декабре 2015 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Новую городскую многопрофильную больницу сдадут к Новому году. Об этом сообщили в пресс-службе акима ЗКО. Стоит отметить, что торжественное открытие больницы откладывалось уже дважды. Первая дата была назначена на конец марта, вторая - на конец лета этого года. В областном акимате обещали, что все строительные работы закончатся в конце мая и в течение последующих двух месяцев будут проводиться пусконаладочные работы, однако по неизвестным причинам открытие опять не состоялось. Напомним, строительство городской многопрофильной больницы на 300 коек в Уральске началось еще в 2012 году. Стоимость проекта - 8,2 млрд тенге. Сдать больницу планировали еще в декабре прошлого года. Однако тогда из-за девальвации нацвалюты не успели закупить необходимое оборудование. В феврале нынешнего года в управлении строительства сообщили, что строительство больницы завершено на 99,9%, оборудование закуплено и больница начнет функционировать в конце марта, но торжественной сдачи объекта жители Уральска так и не дождались.  