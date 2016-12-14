ccFouGvnTyU Девушка из окна своего дома стала свидетелем того, как на пешеходном переходе сбили человека. На глазах у очевидца пострадавшего погрузили в машину, и, видимо, увезли в больницу. Оказалось, что это не первый случай ДТП с участием пешеходов на этом переходе. - Это ужасный перекресток, здесь мою соседку сбили год назад, 5 лет назад на моих глазах сбили бабушку, мальчика и девочку. Летом аварии здесь случаются каждый день, - сообщила свидетель происшествия. Оказалось, что "лежачие полицейские" установлены возле городской школы №6 в двадцати метрах от "смертельного" перекрестка, а также через 15 метров вправо. Набирая скорость у школы, автомобилисты просто не успевают тормозить, в результате чего и происходят ДТП с участием пешеходов. В лучшем случае пострадавшие отделываются переломами и ушибами, в худшем случае - летальным исходом. - Мы еще раз хотим обратить внимание ДВД области к данной проблеме. Перед перекрестком по ул.Кунанбаева при въезде в поселок Балыкшы в срочном порядке необходимо установить "лежачие полицейские", иначе трагедий не избежать, - сетует неравнодушная жительница Атырау. Девушка-очевидец хранит фотографии ранее совершенных аварий и ДТП на этом же пешеходном переходе.По данным ДВД Атырауской области, за 10 месяцев текущего на территории Атырауской области в дорожно-транспортных происшествиях погибли 55 человек и 341 получили травмы.