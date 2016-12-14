Приготовление к преступлению и покушение на преступление"

14 декабря 2016 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор подсудимому Николаю ЧУРИЛИНУ, обвинявшемуся по статье 24 "По материалам дела, в ночь на 10 августа 2016 года Чурилин проводил свое свободное время в компании из четырех человек. После распития спиртных напитков Чурилин и Бахирев начали ссориться. Бахирев обматерил Чурилина. После этого они отошли для дальнейшего выяснения отношений. Бахирев вытащил лезвие и направил его в сторону Чурилина, но тот вырвал лезвие из рук Бахирева и с применением приемов борьбы нанес ему три удара в область шеи. В ходе судебного заседания было установлено, что Бахирев сам спровоцировал конфликт и в состоянии алкогольного опьянения вытащил лезвие от канцелярского ножа. Было установлено, что у Чурилина умысла на покушение убийство Бахарева не было. Суд признал, что подсудимый нанес тяжкий вред, не превышая пределов необходимой обороны. Кроме того, потерпевший Бахирев сам просил суд не лишать свободы Чурилина. Суд признал ЧУРИЛИНА виновным в совершении преступления по статье 106 УК РК и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 5 лет. Меру пресечения под стражей изменили на подписку о невыезде. Чурилина освободили в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.