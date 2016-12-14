golos_mg 14 За последнюю неделю Уральск завалило снегом. Далеко не все жители города радуются обильному снегопаду, потому что коммунальные службы не всегда вовремя успевают расчистить дороги и тротуары. Как утверждает руководство ТОО "Жайык таза кала", их рабочие трудятся круглосуточно, и за все время снегопадов из города было вывезено более  35 тысяч кубов снега.