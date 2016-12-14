Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в антикоррупционной службе, в сентябре 2015 года директор филиала АО «Национальная компания Қазақстан Темір Жолы» Курмангазы КАЖИДЕНОВ дал согласие на подачу 10 вагонов ТОО «PATRIOT-TRANS», находящихся на станции Уральск, на частный подъездной путь без оплаты за простой и хранение. После чего данные вагоны были сданы на металлолом. - Своими действиями КАЖИДЕНОВ в лице АО Национальная компания «Қазақстан Темір Жолы» причинил материальный ущерб в размере 13,7 млн тенге, - пояснили в антикоррупционной службе. - Кроме того, он собрал деньги со своих работников в общей сумме 135 тысяч тенге, на которые приобрел картину стоимостью 55 тысяч тенге в качестве подарка на день рождения одного из должностных лиц, а оставшуюся часть денег - 80 тысяч тенге - присвоил себе. Сейчас уголовное дело в отношении Курмангазы КАЖИДЕНОВА передано в суд по статье 362 ч. 4 п. 3 УК РК "Превышение власти или должностных полномочий".