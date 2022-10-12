- Понимаете, если кто-то бы подал заявку раньше меня, то SMS пришло бы другому человеку. А оно пришло на мой номер телефона. Там все аналогично, как «поймать» место в сад. Вот в пятницу мою заявку аннулируют. Почему мне не предоставляют письменный ответ. Устно объясняют, что сбой в программе, но я этому не верю, потому что именно в нашем доме продают квартиры через OLX. Как могут продавать квартиры, когда они ещё не распределены по этой программе? Получается, кто-то уверен, что квартира будет его и он сможет её потом перепродать. Покупают за 7-8 миллионов тенге, а продают за 12,5 миллионов тенге. То есть мы ждём этот день, когда сможем оформить договор купли-продажи, а люди уже продают. Сбой в системе - это не ответ. Мы сейчас для получения квартиры занимали деньги погасили действующие кредиты, чтобы пройти платёжеспособность. Пусть люди знают, как нас обманывают, - сказала женщина.

- Я пришла в банк на следующий день с полным выкупом, у меня забрали удостоверение личности и потом пригласили в другой кабинет, где заявили, что мы не проходим на оформление. А мы первые в заявке. Что-то мутят, - говорит вкладчица Жансая Тулеугалиева.

- То есть формируется список участников на каждую квартиру. Десятого октября были сбои, и по 12 квартирам имеется ошибка. Список ранжирования указывается по времени подачи заявки. Когда мы проверили, то по 12 квартирам стоит некорректное значение. То есть человек, который забронировал в 10:03, стоит первее того, кто забронировал в 10:01. Сейчас техсотрудники банка сделали анализ и ведут корректировку ошибок, после чего по «проблемным» квартирам будет принято решение. Понимаю вкладчиков, их возмущения, ведь у себя в интерфейсе они стоят в очереди первыми, но на самом деле есть вкладчики, которые забронировали жильё быстрее их. У нас есть необходимые выписки. До сегодняшнего дня бронирование ещё открыто, - пояснил Калишанов.

- Программа выгодная. Заказчиком этого объекта выступил СПК AQJAIYQ, а застройщиком выступила компания «Алтим». Стоимость продажи очень доступная. Наблюдается высокий спрос. Ажиотаж. Возможно, от того и получился такой сбой, - отметил заместитель директора банка.

- Мы когда увидели такое объявление, были в растерянности. Потому что только после одобрения заключается договор купли-продажи. Идёт оценка квартиры, заключается договор залога и только после этого идёт перечисление средств и выдача кредита. Понимаете, из этих 179 квартир ещё ни одна не заключена по договору и нам интересно самим, как этот человек собирается продавать такую квартиру, - сказал Калишанов.

Вкладчики «Отбасы банка» десятого октября ранним утром подавали заявку на прямое бронирования новых квартир. По условиям, тот, кто первый подаст и подтвердит её кодом из SMS-сообщения, у того есть шансы доказать свою платёжеспособность и приобрести новую квартиру. Райса Мулдагалиева является вкладчиком уже пять лет и у неё, как положено, для выкупа есть половина суммы от стоимости квартиры. В тот день она первой забронировала новую квартиру на сайте банка. Теперь у женщины не принимают документы и заявляют, что она является не первой по бронированию.Вкладчики намерены написать заявление в АФР (агентство финансового регулирования), но для этого требуется письменный отказ от банка. Между тем есть вкладчики, у которых есть полная сумма для выкупа.Заместитель директора «Отбасы банка» филиала ЗКО Нуржан Калишанов подтвердил, что у них на сайте десятого октября провели прямую продажу квартир (новостройки в Зачаганске) по программе «Свой дом». Метод реализации квартир - это прямая продажа по бронированию. В 9 утра по уральскому времени открылась продажа, выставлено было 179 квартир. Основной принцип: кто первый забронирует квартиру, тот и получает приоритетное право на прохождение платёжеспособности, затем уже идёт оформление.Заместитель директора также пообещал в скором времени ответить на все заявления и отметил, что на обращение физлиц они могут ответить в течение 15 рабочих дней.Что касается продажи квартир на OLX, заместитель директора предложил провести журналистское расследование.Стоит отметить, что также банк пошёл на встречу вкладчикам и продлил платёжеспособность ещё на пять дней из-за сложившегося инцидента.Райса МулдагалиеваНуржан Калишанов Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.