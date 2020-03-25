Владельца столовой арестовали за нарушение режима ЧП в ЗКО
Нарушение было выявлено 22 марта в ходе рейда сотрудников полиции ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
Столовая продолжала свою деятельность после 22.00, тем самым нарушая действующий в стране режим чрезвычайного положения.
- Постановлением суда района Байтерек от 24 марта владелец данной столовой привлечен к административной ответственности по статье 476 КоАП РК "Нарушение режима чрезвычайного положения". Его арестовали на 13 суток, - отметили в пресс-службе суда ЗКО.
Стоит отметить, что заседание проведено с участниками по делу при помощи видеоконференцсвязи.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Также в пресс-службе суда ЗКО сообщили, что Жангалинским районным судом рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении владельца ресторана по статье 476 КоАП РК "Нарушение режима чрезвычайного положения".
- Согласно материалам дела, 21 марта в 16.30 был установлен факт пребывания посетителей в количестве более 50 человек в ресторане, расположенном в селе Жангала Жангалинского района, принадлежащем частному предпринимателю, - пояснили в суде ЗКО.
Постановлением суда владелец ресторана был признан виновным и был привлечен к ответственности в виде ареста сроком на трое суток.
Постановление не вступило в законную силу
Всего судами Западно-Казахстанской области на 24 марта к административной ответственности по пункту 6 статьи 476 КоАП РК привлечены 11 лиц, из них 8 лиц подвергнуты административному аресту.
Напомним, на утро 25 марта в Казахстане выявлено 79 случаев заражения коронавирусом: в г. Нур-Султан – 41 случай, в г. Алматы – 31 случай, в г.Караганда - 2 случая, в Алматинской области - 1
случай, в Актюбинской области - 1 случай, в г. Шымкент - 1 случай, в Жамбылской области - 1 случай, в Северо-Казахстанской области - 1 случай. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!