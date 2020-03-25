51 улицу переименуют в Уральске.Сотрудник "Казпочты" похитил более 32 млн тенге.Вдвое увеличится сброс воды в реку Урал.Госграница в режиме ЧП: как проводится санитарный контроль на пункте пропуска "Сырым".В селе продукты дешевле, чем на городском рынке - жители ЗКО.Живая и мертвая: как приготовить полезную воду дома.45 туристов из Уральска не могут вернуться домой.Девушка грозилась спрыгнуть с высоковольтного столба.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.