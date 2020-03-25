Хотел жить с родными, а оказался в гараже - анонс свежего номера газеты "МГ" 51 улицу переименуют в Уральске. Стр.2 Сотрудник "Казпочты" похитил более 32 млн тенге. Стр.2 Вдвое увеличится сброс воды в реку Урал. Стр.2 Госграница в режиме ЧП: как проводится санитарный контроль на пункте пропуска "Сырым". Стр.5-6 В селе продукты дешевле, чем на городском рынке - жители ЗКО. Стр.4 Живая и мертвая: как приготовить полезную воду дома. Стр.17 45 туристов из Уральска не могут вернуться домой. Стр.30 Девушка грозилась спрыгнуть с высоковольтного столба. Стр.31 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    