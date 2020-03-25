С завтрашнего дня акимат Атырауской области начнет широкомасштабную дезинфекцию в регионе, с помощью группы военнослужащих Министерства обороны РК, сообщили в РСК. Дезинфекционные мероприятия проведут специально обученные подразделения биологической защиты Вооруженных сил РК. В процессе они будут использовать авторазливочную станцию АРС-14. Первые работы начнутся на главных четырех участках, а именно, возле железнодорожного вокзала, автовокзала и аэропорта, а также на центральной площади им. Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова. Дезинфекция будет проводиться ежедневно с 09.00 до 18.00. Отметим, что военнослужащие будут работать в специальной защитной одежде и использовать специальные моющие средства и индивидуальные наборы для дегазации и обеззараживания с дезинфицирующим раствором «Рубеж». Оно совершенно безопасно для людей и животных. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.