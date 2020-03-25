На утро 25 марта зарегистрировано еще 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в городе Нур-Султан - 5 случаев, в г. Алматы 2 случая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  680 тысяч жителей ЗКО стали участниками ОСМС Иллюстративное фото из архива "МГ" На сегодняшний день в стране подтверждены 79 случаев регистрации коронавирусной инфекции, из них в г. Нур-Султан – 41 случай, в г. Алматы – 31 случай, в г.Караганда - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай, в г. Шымкент - 1 случай, в Жамбылской области - 1 случай, в Северо-Казахстанской области - 1 случай. В мире зарегистрировано 424 222 (+42935 за сутки) инфицированных. Погибших - 18 993 (+2430) человек, выздоровевших - 105 806 (+5322) человек. Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.