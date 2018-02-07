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Социум

Владелица разрушающегося памятника архитектуры в Уральске готова вернуть его государству

Владелица старинного дома по ул. Чапаева, 18, готова вернуть его государству за определенную сумму, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Последним собственником здания был Нурлан Жаркеев, брат осужденного за хищения экс-депутата областного маслихата Мурата Жаркеева. Владелец дома повесился именно в этом здании. Вот уже несколько лет здание 1878 года постройки стоит заброшенным. Супруга бывшего владельца дома здесь не появляется. За зданием присматривают люди, которые живут в одной из комнат. Они вынуждены топить печь дровами. - Мы судились с собственницей здания. В суде заявили, что зда
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Владелица разрушающегося памятника архитектуры в Уральске готова вернуть его государству
Владелица старинного дома по ул. Чапаева, 18, готова вернуть его государству за определенную сумму, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Последним собственником здания был Нурлан Жаркеев, брат осужденного за хищения экс-депутата областного маслихата Мурата Жаркеева. Владелец дома повесился именно в этом здании. Вот уже несколько лет здание 1878 года постройки стоит заброшенным. Супруга бывшего владельца дома здесь не появляется. За зданием присматривают люди, которые живут в одной из комнат. Они вынуждены топить печь дровами. - Мы судились с собственницей здания. В суде заявили, что здание можно передать в госсобственность, выплатив владелице компенсацию. Сейчас она вступила в права наследства. Женщина просит за этот дом 100 млн тенге. В городском бюджете таких денег нет. К тому же оценочная стоимость дома чуть больше 50 млн тенге, - сообщил руководитель инспекции по охране историко-культурного наследия ЗКО Талгат ЖУСУПКАЛИЕВ. Сделав ремонт, здесь можно разместить спортивную или музыкальную школу. Но сейчас в огромном здании ничего не меняется уже несколько лет. Выбитые окна, потрескавшиеся стены, обваливающийся потолок. - Это моя собственность. В данный момент здание находится в залоге у аграрной кредитной корпорации. За домом присматривают мои люди. Я не против вернуть здание в госсобственность за соответствующую цену, - заявила в телефонном разговоре Улболсын ЖАРКЕЕВА. В инспекции по охране историко-культурного наследия заявили, что в Уральске порядка 20 памятников истории и архитектуры нуждаются в ремонте. Но сделать это проблематично. Здания находятся в жилом фонде. Государство может выделять деньги только на ремонт домов, находящихся в госсобственности.
Руслан АЛИМОВ
разрушение здание

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