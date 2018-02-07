Владелица разрушающегося памятника архитектуры в Уральске готова вернуть его государству

Владелица старинного дома по ул. Чапаева, 18, готова вернуть его государству за определенную сумму, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Последним собственником здания был Нурлан Жаркеев, брат осужденного за хищения экс-депутата областного маслихата Мурата Жаркеева. Владелец дома повесился именно в этом здании. Вот уже несколько лет здание 1878 года постройки стоит заброшенным. Супруга бывшего владельца дома здесь не появляется. За зданием присматривают люди, которые живут в одной из комнат. Они вынуждены топить печь дровами. - Мы судились с собственницей здания. В суде заявили, что зда