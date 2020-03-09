Их строили в стиле сталинского ампира, сохранились лепнина, балюстрады, стоят крепкие 2- , 3-этажные дома. Но сейчас здания и старые ограждения нуждаются в реставрации. Недавно акимат Актобе провел по этому поводу общественные слушания, на которые пригласили жителей. Им показали эскизы обновленных районов и пообещали, что прежний облик будет сохранен, но появятся спортивные площадки, тротуары, дороги, зоны отдыха для взрослых и детей. На городскую инфраструктуру планируют выделить деньги из бюджета, а вот дома жителям предлагают обновить за свет счет по программе термомодернизации. В Жилгородке, заверили проектировщики, поменяют окрас домов и зданий. Низ их будет темно-коричневым, верх – охровым. В старой части города планируют обновить улицу Шернияза - одну из главных в этом районе. На домах хотят капитально отремонтировать кровлю, кроме этого, обновить подъезды и фасады. Власти обещают детские площадки, озеленение, освещение, благоустроить улицы, а старейший парк имени А.Пушкина полностью реконструировать. - Если большинство жителей дадут согласие на модернизацию домов, к обновлению районов приступят уже в июне, - сообщили в акимате Актобе. - Модернизация домов будет проводиться по госпрограмме «Нурлы жер». За капремонт дома будут платить все жильцы. Главное условие - необходимо согласие 70% проживающих. Заем им дадут под 0,1% на срок от 7 до 15 лет. Обустройство улиц, мест отдыха бюджет берет на себя, на это планируют выделить 200 млн тенге, на обновление парка акимат ищет внебюджетные средства. - В старой части города появятся баскетбольные и футбольные площадки. Зоны отдыха разделят для отдыхающих разного возраста, появятся парковки, арыки и пешеходные дорожки, - сообщил проектировщик Вадим Масс. Однако у самих жителей это особого восторга не вызвало. Люди переживают, что в ходе реализации проекта по обновлению старых районов не исчезла их уникальность.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.